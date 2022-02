Climat: la Suisse doit prendre des mesures chocs, selon Greenpeace

10 ans pour changer d’énergies

Selon des modélisations de Greenpeace, il est possible de produire 38 térawattheures par an (TWh/a) d’ici à 2035 avec des nouvelles énergies renouvelables, principalement du solaire. Combiné à des efforts en termes d’efficacité énergétique et de mobilité douce, un tel développement permet de réduire d’un peu moins de 75% les émissions de gaz à effet de serre du pays en seulement dix ans, et cela sans menaces pour la biodiversité et les paysages naturels et en maintenant une bonne qualité de vie, ajoute l’organisation écologiste. Il permet également de renforcer l’économie en investissant localement les milliards dépensés actuellement dans des pays tiers pour l’approvisionnement en pétrole et en gaz.



Une responsabilité de pays riche



«En tant que pays riche, nous devons agir immédiatement! C’est notre responsabilité par rapport aux pays moins bien dotés et aux générations futures. Prendre les résultats du GIEC au sérieux signifie prendre des mesures. Le Conseil national a le pouvoir d’accepter l’initiative des glaciers». Cette dernière demande d’ancrer les objectifs de l’accord de Paris sur le climat dans la Constitution. «Le Conseil des États doit décider d’un développement nettement plus important des énergies renouvelables et le Conseil fédéral doit mettre en œuvre une loi accélérant les efforts de protection du climat. Les années à venir sont les plus importantes pour contrer la crise climatique».