Il faut s'attendre à un nouvel afflux de réfugiés ukrainiens

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) s’attend également à une hausse prochaine du nombre de personnes provenant d’Ukraine. Rappelant qu’en situation d’urgence, la Confédération dispose de 9000 places d’hébergement, le SEM annonce que «l’objectif est de remettre en service au moins ces 9000 places dans les semaines à venir et, si possible, de créer des places supplémentaires. D’après ses estimations, d’ici à la fin de l’année entre 85’000 et 120’000 personnes ayant fui l’Ukraine pourrait demander une protection en Suisse.