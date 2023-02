Grand Genève : La Suisse donne plus de 50 millions pour les transports en France voisine

Le Conseil fédéral a validé mercredi les subventions destinées à de gros projets de mobilité sur sol français. Dans le détail, 29,4 millions de francs seront investis pour la prolongation du tram des Nations vers Ferney-Voltaire, et plus de 12 millions pour celui d’Annemasse jusqu’au Perrier. Un peu plus de six millions seront dédiés au bus à haut niveau de service reliant Annemasse à Bonne. Et 2,2 millions de francs partiront pour l’aménagement du pôle multimodal de la gare de Marignier, à plus de quarante kilomètres de Genève, relève le «Dauphiné Libéré».