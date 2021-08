Basketball - La Suisse écartée de la course au Mondial

Vainqueur de la Slovaquie mardi soir (65-60), la Suisse a terminé avec deux victoires et deux défaites. Provisoirement en tête de son groupe, elle devait attendre le résultat de Slovaquie - Macédoine du Nord, ce mercredi soir, pour valider sa présence au tour suivant (les qualifications, préliminaires à la phase finale). Il fallait que les Slovaques s’imposent de 14 points au maximum, ou de 28 et plus. À l’arrivée, ils sont bien sortis vainqueurs, mais de… 16 points (7 2-88 ).