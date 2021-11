Tennis – La Suisse échoue encore sur la dernière marche

Coup de théâtre

Bencic s’agace

Une bonne demi-heure plus tard, elle était de retour, cette fois au bord du court, pour encourager sa copine, Belinda Bencic. La Saint-Galloise a forcé le gain du 1er set à 3-4, moment où elle a fait le break non sans avoir quelque peu fait patienter Liudmila Samsonova avant un point devenu décisif. Une attitude qui lui a valu des remontrances de la superviseu s e après le gain de la première manche. Et comme vous pouvez l’imagine r , cela l’a passablement agacée…

En début de rencontre, Heinz Günthardt s’était déjà levé de son banc pour expliquer que Samsonova prenait trop de temps entre ces deux services. Et après avoir raté - c’est le mot - deux balles de break au tout début du 2e set, Belinda Bencic a crié un bon coup sur l’arbitre … Dans ce jeu, il faut soulig n er que la Suissesse n ’a converti aucune de ses 4 balles de break. Et quelques minutes plus tard, son opposante a eu plus de réussite sur un coup droit croisé pleine ligne…