agriculture : La Suisse empêche des Français de travailler en France

Le Tribunal administratif fédéral interdit aux agriculteurs suisses ayant des terres dans le Chablais français de collaborer avec des entreprises hexagonales.

Les agriculteurs suisses exploitant des terres en France voisine ne pourront plus recourir aux services d’entreprises agricoles françaises pour les aider (image d’illustration).

C’est un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui pose problème aussi bien aux agriculteurs suisses qu’à leurs homologues français. Il est tombé en janvier, les paysans genevois en ont réellement pris connaissance cet été, et depuis, c’est la soupe à la grimace. Ainsi que le rapporte «Le Messager», les agriculteurs genevois qui exploitent des terres dans le Chablais français (ils y sont titulaires d’environ mille hectares et sont dispensés de taxes douanières quand ils rapatrient leur production en Suisse) n’ont dorénavant plus le droit de recourir aux services d’entreprises agricoles hexagonales.