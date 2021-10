Cyclisme sur piste – La Suisse en argent à la poursuite par équipes aux Européens

Le podium avec la Suisse, le Danemark et la Grande-Bretagne (de g. à dr.).

L ’ équipe de Suisse de poursuite a remporté la médaille d ’ argent aux championnats d ’ Europe sur piste, à Granges (SO), mercredi soir. Valère Thiébaud, Alex Vogel, Simon Vitzthum et Claudio Imhof, qui avaient réalisé le meilleur chrono des qualifications mardi et battu la Russie mercredi après-midi en demi-finale, en la doublant à quelques encablures des 4 km réglementaires, ont perdu contre le Danemark en finale dans la soirée.