Tennis - La Suisse en demi-finale de la Billie Jean King Cup

Dans le premier match de la journée, Viktorija Golubic (WTA 45) avait parfaitement a bord é la rencontre pour rapidement mener 4-1 contre Marketa Vondrousova (WTA 35). La Zurichoise de 29 ans a même eu plusieurs balles de 5-1 sur le service de la Tchèque, mais sans succès. Comme si ces occasions manquées l ’ avaient déstabilisée, Golubic a perdu les neuf jeux suivants, laissant son adversaire de 22 ans mené 4-0 dans la deuxième manche après avoir remporté la première 6-4. L'issue de la rencontre ne faisait aucun doute et Golubic a perdu le second set 6-2 après 1 h 25.

Bencic gagne en simple et en double

Dans le deuxième match, Belinda Bencic (WTA 17) , qui n’avait pas droit à l’erreur, a mené 5-2 avant de voir revenir Barbora Krejcikova (WTA 3) à 5-5. Les deux femmes ont alors remporté leur service avant de s ’ engager dans un tie-break que la championne olympique a facilement remporté 7-2. Dans la deuxième manche, la Tchèque de 25 ans a perdu sa première balle et a sans arrêt dû courir derrière le score. Sur sa première balle de match, Bencic a remporté la manche 6-4 et ramené la Suisse à égalité avant le double décisif.

Un double que le coach Heinz Günthardt a composé de Belinda Bencic et Jil Teichmann (WTA 39) , alors que les Tchèques alignaient Lucie Hradecka (WTA 557) et Katerina Siniakova (WTA 49 et No 2 en double). Très complémentaires et solides au service, les Suissesses se sont imposées 6-3 6-3 pour le plus grand désespoir du public de Prague.