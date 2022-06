Energies renouvelable : La Suisse en retard sur la production éolienne et solaire

Une évaluation de la Fondation suisse de l’énergie montre qu’en comparaison européenne, la Suisse figure en bas du classement.

La Suisse pourrait faire mieux en termes d’énergie solaire et éolienne. C’est le constat tiré par la Fondation suisse de l’énergie (SES) qui a publié une évaluation ce mardi. Comparée aux 27 pays membres de l’Union européenne, la production par tête d’éolien et de solaire en Suisse occupe le bas du classement. Ce printemps, l’entreprise Helion estimait que la production indigène devrait être multipliée par quatre en Suisse.

Le pays arrive à la 23e place, devant la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie et la Lettonie. Les leaders, le Danemark et la Suède, produisent proportionnellement environ huit fois plus d’électricité issue de ces deux technologies. Si l’on compare la Suisse avec les neuf pays qui l’entourent (voir graphique), elle se retrouve à l’avant-dernière place.