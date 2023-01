Numérisation : La Suisse en retard sur les alertes en cas d’urgence

Chaque Suisse le sait depuis l’école: en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, les sirènes retentissent et il faut écouter la radio pour obtenir des informations ou instructions de la part des autorités. Hic: de moins en moins de gens possèdent une radio et toujours plus de personnes ne s’informent plus que via leur smartphone, relève lundi le Tages-Anzeiger.