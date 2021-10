La Suisse en vedette dans La Gaule d’Antoine

Et puis, il y a les véritables découvertes, celles que la majorité des Helvètes ne connaissent pas. Comme ce guide touristique basé à Interlaken dont la spécialité est d’emmener les voyageurs indiens sur les lieux de tournage des plus célèbres films de Bollywood, le tout en hindi. Ou Yougo Girl, artiste d’origine albanaise et icône queer qui fêtait son anniversaire le jour de la venue d’Antoine de Caunes. Enfin, vous apprendrez peut-être qu’il y a plus de surfeurs en Suisse par rapport au nombre d’habitants que dans tous les autres pays du monde.