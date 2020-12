Coronavirus : La Suisse enregistre 102 décès en 24 heures

Le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique fait état de 216 hospitalisations et 5058 nouvelles contaminations au Covid-19 depuis mercredi. Le taux de positivité des tests s’élève à 12,54%.

Le total des décès en Suisse et au Lichtenstein depuis le début de la pandémie s’élève à 5883 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 16’228.

Depuis le début de la pandémie, 399’511 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 3’215’236 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s’élève à 5883 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 16’228.

Le pays dénombre par ailleurs 30’185 personnes en isolement et 22’472 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 275 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Augmentation des cas

En parallèle, le nombre de tests effectués a aussi augmenté, avec plus d’un quart de tests supplémentaires. 209’628 tests ont été effectués cette semaine (69,5% de tests PCR et 30,5% de tests rapides).

Dans la foulée, le taux de positivité a légèrement diminué: 15,3% cette semaine contre 17,7% la semaine précédente. Les Grisons ont procédé à un dépistage de masse cette semaine et ont donc contribué à cette baisse, nuance l’OFSP. Le taux de positivité a oscillé entre 4,6% (Grisons) et 36,2% (Uri) selon les cantons.

Plus de 100 hospitalisations supplémentaires

L’âge médian des personnes hospitalisées est de 72 ans. Comme la semaine dernière, près de 76% des personnes hospitalisées avaient 60 ans et plus. Par rapport à leur proportion au sein de la population, les plus de 80 ans sont de loin les personnes le plus souvent hospitalisées, les hommes étant plus touchés que les femmes.