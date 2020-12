Le bilan de la pandémie dans le monde

Sur la journée de lundi, 7871 nouveaux décès et 490’401 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1057 nouveaux morts, l’Italie (672) et la Russie (569).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 268’103 décès pour 13’545’792 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 173’120 morts et 6’335’878 cas, l’Inde avec 137’621 morts (9’462’809 cas), le Mexique avec 105’940 morts (1’113’543 cas), et le Royaume-Uni avec 58’448 morts (1’629’657 cas).