Le bilan mondial de la pandémie

Sur la journée de dimanche, 6225 nouveaux décès et 498’768 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Italie avec 546 nouveaux morts, les États-Unis (540) et l’Iran (486).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 246’224 décès pour 11’038’312 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 165’798 morts et 5’863’093 cas, l’Inde avec 130’070 morts (8’845’127 cas), le Mexique avec 98’542 morts (1’006’522 cas), et le Royaume-Uni avec 51’934 morts (1’369’318 cas).