Le bilan de la pandémie dans le monde

Sur la journée de dimanche, 7157 nouveaux décès et 511’144 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 925 nouveaux morts, l’Italie (562) et l’Inde (511).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 256’798 décès pour 12’249’198 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 169’183 morts et 6’071’401 cas, l’Inde avec 133’738 morts (9’139’865 cas), le Mexique avec 101’676 morts (1’041’875 cas), et le Royaume-Uni avec 55’024 morts (1’512’045 cas).