Coronavirus

La Suisse enregistre 36 cas de plus en 24 heures

Depuis plus d’une semaine, le nombre de cas positifs recensés par l’OFSP est inférieur à 100. Et pour la première fois depuis le début de l’épidémie en Suisse, le Tessin n’a enregistré ni nouveau décès ni nouveau cas de contamination.

Jusqu’à présent, 1561 personnes testées positives sont décédées en Suisse et au Liechtenstein, soit 18 de plus en un jour. Cela correspond à 18 décès par 100’000 habitants. Sur les 1486 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante.

Toujours une majorité d’hommes

Parmi les personnes décédées, 58% sont des hommes et 42% des femmes. L’âge des personnes décédées va de 31 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans. Le nombre de personnes décédées par 100’000 habitants était 2 à 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes selon l’âge.

À ce jour, 3854 personnes sont encore hospitalisées. Sur les 3430 personnes hospitalisées pour lesquelles on dispose de données complètes, 14% n’avaient aucune maladie préexistante et 86% en avaient au moins une. Les trois plus fréquentes sont l’hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%).