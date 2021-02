Chutes de neige : La Suisse enregistre des besoins en sel jamais égalés

En janvier, les Salines Suisses ont livré efficacement 110’000 tonnes de sel à dégeler aux entrepôts cantonaux et communaux. Un record, expliquent-elles dans un communiqué.

Durant le mois de janvier, les fortes chutes de neige ont donné du fil à retordre aux équipes d’entretien des routes. Archives/AFP

Dans un communiqué publié ce vendredi, les Salines Suisses expliquent avoir enregistré en janvier 2021 la plus forte demande de sel mensuelle. Près de 135’000 tonnes de sel ont été livrées dont environ 110’000 tonnes de sel à dégeler. À titre de comparaison, en janvier 2020, 9000 tonnes de sel de déneigement avaient été nécessaires.

«Nous avons pu assurer à tout moment l’approvisionnement en sel des services hivernaux et de leurs entrepôts malgré une très forte demande liée aux conditions météorologiques», souligne le président du conseil d’administration, Köbi Frei. Un stockage et une logistique performants ont permis de livrer un volume de sel douze fois supérieur à celui du mois de janvier dernier.

Approvisionnement national

L’entreprise qui possède des sites à Schweizerhalle et à Bex produit jusqu’à 600’000 tonnes de sel par an et assure l’approvisionnement national en sel jusque dans les régions les plus reculées de Suisse.

Les services hivernaux suisses ont veillé, conjointement avec les services de déblaiement, à la sécurité routière et à la sécurité de la mobilité sur les routes et les chemins piétons, explique-t-on dans le communiqué. Les Salines Suisses ont apporté leur contribution et livré 110’000 tonnes de sel à dégeler aux entrepôts cantonaux et communaux.

S’adapter à la météo

Pour les Salines Suisses, l’adaptation est une notion clé. Chaque hiver, leur activité dépend de la météo et de la quantité de neige et les variations peuvent être très importantes. Au cours des dernières décennies, les ventes de sel ont varié entre 120’000 tonnes (2020) et 360’000 tonnes (2010).

Tous les secteurs de l’entreprise doivent donc être en mesure de réagir avec souplesse aux situations exceptionnelles, qu’il s’agisse de la production, du stockage ou de la logistique. La capacité de stockage totale des Salines Suisses cumulée à celle des cantons et des communes s’élève à 400’000 tonnes. Cela permet de réagir à tout moment aux besoins des services hivernaux.