Plus de 936’000 décès dans le monde

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a fait au moins 936’095 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 13h00. Plus de 29’633’590 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au moins 19’787’400 personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Sur la journée de mardi, 6257 morts supplémentaires et 296’401 cas de plus ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde (1290), les États-Unis (1250) et le Brésil (1113).