Covid-19

La Suisse enregistre six décès en 24 heures

Le covid-19 a tué 1648 personnes en Suisse. Tous les cantons sont concernés par la pandémie.

La Suisse a enregistré quinze cas supplémentaires de coronavirus et six décès en 24 heures, a annoncé lundi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Avant un décès lundi et trois samedi, le pays n’avait plus eu de nouvelle victime depuis jeudi.