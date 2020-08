Coronavirus La Suisse enregistre un décès et 295 nouveaux cas

La pandémie de Covid-19 a fait une nouvelle victime en Suisse, selon le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations est en légère baisse depuis vendredi.

Le nombre de cas quotidiens n’est plus repassé sous la barre des 100 depuis le 3 août. Il avait dépassé la barre des 300 mercredi et vendredi, pour la première fois depuis le 19 avril. Sur les sept derniers jours, le nombre total d’infections en Suisse et au Liechtenstein est de 1572.