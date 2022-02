Hockey sur glace – La Suisse entame le tournoi olympique sur une défaite rageante

Grégory Hofmann et Lukas Frick ont des raisons objectives d’être déçus.

Le seul but de la rencontre a été accordé à Anton Slepyshev.

Si les hockeyeurs à croix blanche ont pu compter sur un gardien étincelant (29 arrêts), qui leur a donné une chance de gagner, ils se sont montrés moins tranchants dans le secteur offensif. Comme souvent lorsqu’elle est privée de ses éléments de NHL, la Suisse a manqué de lucidité dans le dernier geste et n’est pas parvenue à traduire ses séquences de domination au tableau.

Poteau et maladresse

Cela a notamment été le cas lors des quelque sept minutes passées avec un avantage d’un homme. En supériorité numérique, Andres Ambühl et ses coéquipiers – privés de Denis Malgin et de Dario Simion, toujours en isolement – se sont créé de nombreuses occasions sans parvenir à surprendre le dernier rempart russe Ivan Fedotov. Parfois par malchance si on se réfère au tir de Sven Andrighetto qui s’est écrasé sur la barre transversale (28e). Souvent par manque de précision, à l’instar d’une action gaspillée par Fabrice Herzog à la 56e.