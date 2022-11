LIVE Coupe du monde: La Suisse a le ballon, le Cameroun les occasions

On ne va pas vous mentir, c'est une première période un peu triste de la part de l'équipe de Suisse. La troupe de Murat Yakin a été sauvée trois fois par Yann Sommer et une fois par Silvan Widmer.

Pire, les Helvètes n'ont pas cadré le moindre envoi lors des 45 premières minutes et sont clairement pris en vitesse par leurs adversaires. Il va falloir que le coach rappelle dans les vestiaires que si on ne gagne pas ce match, ça risque d'être compliqué.

Dans le Bamee Bar de Lausanne, La Confrérie du LS passe plus de temps sur les flûtes qu'à s'enflammer sur le contenu de cette mi-temps inaugurale et on les comprend: les flûtes sont bonnes, pas l'équipe de Suisse.