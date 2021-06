Sécurité : La Suisse, entre terrorisme, espionnage et grandes puissances

Dans le monde, la politique de sécurité reste influencée par le Covid. La Suisse, elle, est marquée par les risques d’attentat, l’espionnage et les «grandes» nations.

Tout d’abord, la menace terroriste reste élevée. Elle est principalement basée sur le mouvement djihadiste. Les attentats commis en 2020 en Suisse (à Morg e s et Lugano) e t dans les pays voisins que sont la France, l ’ Allemagne et l ’ Autriche confirme nt cette évaluation.

Des cibles «faciles» privilégiées

Des attentats avec peu d ’ efforts organisationnels et logistiques, commis par des auteurs isolés qui agissent de manière autonome, restent la menace la plus probable. D ’ éventuels actes pourraient en priorité viser des cibles «faciles», telles que des groupes de personnes, des bâtiments peu sécurisés et des installations de transports publics. De plus en plus souvent, la radicalisation des auteurs et leur propension à la violence coïncident avec des crises personnelles ou des problèmes d ’ ordre psychique.