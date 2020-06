Coronavirus

La Suisse envoie 94 tonnes de matériel au Venezuela

À la demande de l’ONU, d’ONGs et du CICR, un avion-cargo a été affrété pour transporter du matériel de secours à Caracas.

Aide pour 1,2 million de personnes

Double peine

Depuis le début de la pandémie, la Suisse a déjà fourni du matériel de secours à plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Elle a en outre répondu à l’appel d’organisations internationales et soutenu, dans de nombreux pays, des projets visant à atténuer les effets économiques et sociaux de celle-ci. De plus, elle a prévu de consacrer pas moins de 203 millions de francs à la lutte mondiale contre le Covid-19.