Séisme: la Suisse envoie de l'aide en Turquie et en Syrie

Séisme en Turquie et Syrie : La Suisse envoie des secouristes et de l’aide humanitaire

Alors que le bilan humain ne cesse de s’aggraver minute après minute après le puissant séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, l’heure est déjà à la mobilisation internationale. La Suisse a annoncé en milieu de journée qu’elle va envoyer la Chaîne suisse de sauvetage dans les zones dévastées. Il s’agit d’une union d’organisations privées et publiques mobilisées en cas de catastrophe humanitaire. Y participent notamment l’armée suisse, la Croix-Rouge, la Rega, la compagnie Swiss et l’aéroport de Zurich et le Service sismologique suisse.