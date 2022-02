Aide humanitaire : La Suisse envoie des spécialistes et du matériel à Madagascar

Madagascar a été frappée ce week-end par le cyclone «Batsirai». Selon les premiers chiffres communiqués par les autorités, près de 180’000 personnes ont été affectées par le cyclone.

Près de deux semaines après avoir été frappée par une tempête tropicale , Madagascar a été touchée ce samedi par le cyclone Batsirai . Des rafales de vent ont été enregistrées à plus de 200 km/h et des pluies torrentielles ont inondé de nombreuses régions du pays. «Selon les premiers chiffres communiqués par les autorités, près de 180’000 personnes ont été affectées par le cyclone», rapporte le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui annonce que la Suisse a déployé une équipe de cinq spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) et du matériel.

Le détachement du CSA est parti dimanche, et parmi ces cinq membres se trouvent trois experts en eau et en assainissement. Dans un premier temps, ils renforceront les activités de l’ONG Medair. Ils devront ainsi «procéder aux premières évaluations et préparer la réception de plus de deux tonnes de matériel qui seront expédiées depuis la Suisse dans les jours à venir», explique le DFAE dans son communiqué.