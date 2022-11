Don : La Suisse envoie un 3e camion pompier en Ukraine

La Suisse fournit du matériel pompier en Ukraine depuis octobre. Près de 5,2 millions d’euros de camions et moyens d’extinction fournis par l’armée et la ville de Bâle ont ou vont prendre le chemin de l’Ukraine a indiqué mardi le DDPS. Cette fois, c’est un camion tonne-pompe qui est parti et qui va rejoindre deux poids lourds déjà sur place. Par ailleurs, 20 engins de chantier et plusieurs petits véhicules font partie des envois. Depuis le début du conflit, la Suisse a envoyé 680 tonnes de matériel. Près de 4750 tonnes de nourriture ont également été achetées sur place pour la population.