Hockey sur glace - La Suisse essuie un douloureux revers aux Mondiaux M18

Et l’une d’elles s’est avérée particulièrement douloureuse.

« C’est une défaite amère, a concédé Marcel Jenni. Nous avions le contrôle de la rencontre, spécialement dès l’entame de la période médiane. On a marqué un goal, mais on a reçu cette pénalité inutile et nous n’avons pas été assez bons durant cette séquence de box-play. Mais voyons le positif: à cinq contre cinq, nous étions la meilleure équipe. »