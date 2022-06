Football: La Suisse est à Genève avec l’intention de se rassurer

Il n’y a sans doute pas meilleur endroit pour retrouver un semblant de confiance. L’histoire récente de l’équipe de Suisse à Genève est positive: en match officiel, elle a remporté chacun des six matches qu’elle a disputés au Stade de la Praille depuis son inauguration en 2003. De quoi nourrir un petit peu d’optimisme, avant d’y affronter l’Espagne en Ligue des nations jeudi (20 h 45).

«L’ambiance est très bonne»

Sauf que voilà, l’esprit de la Cité de Calvin ne suffira pas à faire seul la différence et remettre l’équipe nationale sur le droit chemin, après ses deux défaites en Tchéquie et au Portugal. «Nous espérons que Genève nous réussira un peu mieux, mais nous ne pouvons pas seulement compter sur la chance, alerte le sélectionneur Murat Yakin. Nous devons mieux défendre, jouer de manière verticale et mettre l’intensité nécessaire.»