Record: La Suisse est championne du monde du commerce équitable

Renforcer l’engagement

La vente de produits aux conditions Fairtrade permet à «beaucoup d’agriculteurs et travailleurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine de bénéficier de revenus garantis et de meilleures conditions de travail», explique le communiqué de presse. «Ces succès ne doivent pas masquer le fait que la certification seule ne suffit pas toujours à répondre aux défis majeurs, notamment concernant la diligence raisonnable en matière de droits de l’être humain et la réduction de l’écart entre les revenus actuels et des niveaux de revenus de subsistance», rappelle Kathrin Amacker, présidente du conseil de la fondation Fairtrade Max Havelaar.