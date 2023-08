VTT: La Suisse est championne du monde en relais mixte

Une et un juniors, une et un espoirs et même chose pour les pros, le tout aligné dans l'ordre choisi par les entraîneurs. Chaque athlète effectue un tour du parcours. L'équipe qui gagne est championne du monde par équipes. Simple, efficace: Suisse! Mais les Helvètes Dario Lillo, Nicolas Halter, Linda Indergand, Ronja Blöchlinger, Anina Hutter et Nino Schurter ont longtemps tremblé...