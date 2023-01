Journée des garagistes suisses 2023: La Suisse est divisée sur l’e-mobilité

L’objectif de la mobilité du futur est clair, le chemin pour y parvenir ne l’est pas encore. Lors du plus grand congrès professionnel de la branche automobile suisse, les orateurs et les 850 invités en ont débattu avec vivacité. «Nous soutenons l’objectif de la politique de réduire les émissions de CO 2 du trafic individuel motorisé», a déclaré Thomas Hurter, président de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA), lors de la 17e «Journée des garagistes suisses» au Kursaal de Berne. «Nous devons même réduire les émissions de CO 2 dès aujourd’hui. Mais pour cela, une focalisation unilatérale ne mène pas au but». Les experts se disputent également à ce sujet: l’avenir est-il à la voiture électrique, à la voiture à combustion – ou aux deux?