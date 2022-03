«La Suisse est du côté de l’humanité contre la barbarie»

«Chaque geste compte»

À l’occasion de la journée de solidarité organisée ce mercredi par la Chaîne du Bonheur et la SSR, le président de la Confédération Ignazio Cassis a diffusé un message émouvant pour engager la population suisse à faire preuve de solidarité: «La terrible guerre en Ukraine nous bouleverse tous. C’est maintenant qu’il est important de nous unir et de montrer notre solidarité envers le peuple ukrainien si durement touché», a-t-il commencé.

Parlant sur un rythme très lent, il a poursuivi: «Chaque geste compte. Face à une telle crise, les signes concrets de solidarité et d’humanité sont essentiels. En ce moment même des hommes et des femmes meurent à cause de la guerre. Des parents sont en deuil, des blessés souffrent, des mères sont désespérées, des enfants pleurent et des familles sont en fuite».

«Beaucoup de Russes ne veulent pas de cette guerre»

Journée de solidarité avec la Chaîne du Bonheur

En partenariat avec la SSR, la Chaîne du Bonheur appelle aux dons sur les canaux traditionnels TV et radio et sur les canaux en ligne de 07 h 00 à 23 h 00 avec le soutien des radios régionales et d’autres médias. De nombreuses personnalités et bénévoles sont mobilisés et recueillent les promesses de dons par téléphone.