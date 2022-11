Tennis: la Suisse est en finale de la Billie Jean King Cup

La joie et le soulagement des Suissesses après la qualification pour la finale.

Elles sont de retour! Après l’échec de 1998 puis celui de l’année dernière et cette défaite en finale contre la Russie, l’équipe de Suisse féminine a de nouveau atteint la dernière marche de la Billie Jean King Cup, samedi, en dominant la République tchèque (2-0) en demi-finales. Belinda Bencic et ses partenaires tenteront de décrocher le Graal dimanche lors de leur duel avec l’Australie.

Golubic confirme

Empruntée au service et trop passive lors de la première manche vendredi contre Bianca Andreescu, Golubic était cette fois bien à l’heure au rendez-vous. Il suffisait de tendre l’oreille: le bruit de l’impact de la balle dans sa raquette côté revers était diaboliquement juste dès les premiers échanges. Elle a fait le break d’entrée avant de le défendre avec brio à 4-3 pour finalement empocher le premier set, tout sourire.

Face à Muchova, ancienne 19e joueuse mondiale en mai 2021 mais coupée ensuite dans son ascension par les blessures, et contre qui elle avait déjà perdu en trois sets cette année à Tallinn (Estonie), Golubic a vu les débats s’équilibrer. Les deux joueuses ont échangé les breaks – quatre en tout – dans la seconde manche mais c’est la Suissesse qui a réalisé le dernier à 3-3 pour lancer les siens sur les bons rails.

Comme lors de ses deux précédentes rencontres cette semaine, Belinda Bencic (12e) est entrée sur le court en position de force. La sienne s’est parfaitement exprimée lors de son premier set contre Karolína Pliskova (37e), qui l’avait dominée à l’US Open en septembre. La Saint-Galloise a parfaitement lu le service surpuissant de l’ex-No 1 mondiale et a remporté le premier set au pas de charge.

Passée par la case vestiaire, Pliskova est en revenue transfigurée, servant et retournant le feu, à des années-lumière de la joueuse soporifique des trente premières minutes. Menée 0-3, Bencic s’est accrochée et a même sauvé une balle de set à 2-5. La Suissesse a recollé au tableau d’affichage et forcé un jeu décisif, sur lequel elle a fait main basse au bout du suspense, 6-2 7-6 (8/6).