BMX: «La Suisse est la meilleure nation par rapport au nombre de licenciés»

David Graf est l’entraîneur national de l’équipe suisse de BMX depuis cette saison. freshfocus

C’est l’un des pionniers du BMX racing en Suisse. En fin d’année passée, David Graf a échangé son casque de pilote pour la casquette de coach national. Il a terminé sa carrière avec une médaille de bronze mondiale (la 2e après 2015) en août, passé à Papendal (Pays-Bas), comme pour effacer l’échec des Jeux olympiques de Tokyo. Au Japon, son rêve de devenir le premier suisse médaillé olympique de BMX s’était brisé net en demi-finale, victime d’un problème technique.

Le Zurichois de 31 ans compte plusieurs podiums de Coupe du monde mais a dû attendre sa dernière saison pour remporter son premier et unique succès en mai 2021, un jour après l’historique victoire suisse de son compatriote Simon Marquart. Le jeune entraîneur, à la tête d’une équipe de Suisse très ambitieuse, est impatient pour la reprise de la Coupe du monde, ce week-end, à Glasgow.

David Graf, après plus de dix ans de Coupe du monde, comment abordez-vous de retrouver le circuit en tant que coach?

C’est très différent, c’est clair! J’étais encore un athlète il y a quelques mois. Je ressens moins de stress mental et je me sens plus relax. On a trouvé une bonne entente avec les athlètes et je les connais tous très bien. J’ai eu l’occasion d’observer les différents coaches nationaux côtoyés pendant près de quinze ans en équipe de Suisse.

Et puis vous êtes à la tête d’une jeune équipe très ambitieuse…

On a une très belle équipe! Avec Zoé (Claessens) et Simon (Marquart) qui étaient aux Jeux olympiques de Tokyo avec moi, on a deux athlètes capables de briller en Coupe du monde. Zoé est proche d’une première victoire et peut même se mêler à la lutte pour le général. Simon, lui, a remporté la Coupe du monde la saison passée. Et puis il y a des jeunes qui arrivent, qui roulent bien en Coupe d’Europe. La Genevoise Thalya Burford a gagné le général de la Coupe du monde M23 en 2021.

Quel est le secret de la réussite du BMX suisse?

Je ne sais pas trop pourquoi ça marche aussi bien pour notre discipline. C’est vrai que si l’on prend le nombre de licenciés du pays par rapport aux résultats, nous sommes la meilleure nation du monde. Et de loin! Les performances de Simon (Marquart) et les miennes dans l’élite ont probablement montré le chemin à suivre, notamment celui de la professionnalisation.

Vous avez donc de quoi préparer les JO de Paris 2024 sereinement?