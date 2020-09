Coronavirus : La Suisse est le 4e pays le mieux positionné face à la crise

Une étude s’appuyant sur plus de 100 indicateurs sociaux, sanitaires et économiques dans quelque 120 pays place la Suisse parmi les pays les mieux équipés pour une reprise économique après la crise du Covid-19.

Il s’appuie sur plus de 100 indicateurs sociaux, sanitaires et économiques dans plus de 120 pays. Parmi ceux-ci, la Suisse est considérée comme l’économie la plus résiliente et la mieux dotée pour son marché de l’emploi. Elle est notamment aussi saluée pour son système éducatif, ses institutions, sa résilience financière ou encore son système de santé. Elle ne fait pour autant pas partie des 10 pays les mieux préparés aux pandémies.