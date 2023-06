Enquête dans 30 pays: La Suisse est le pays où les transgenres sont le moins discriminés

Dans les 30 pays étudiés, 3% des adultes s'identifient comme lesbiennes ou homosexuels, 4% comme bisexuels, 1% comme pansexuels ou omnisexuels et 1% comme asexuels. AFP

Visibilité en hausse mais variable d'un pays à l'autre, soutien au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe, engagement contre la discrimination des personnes transgenres… Ce sont là les principaux enseignements de l’enquête «Ipsos LGBT+ Pride 2023» menée entre février et mars auprès de 22’514 adultes répartis dans 30 pays entre l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Afrique. C’est la Suisse qui a le pourcentage le plus élevé de personnes s'identifiant comme transgenres, non-binaires ou «gender fluid» avec 6% devant la Thaïlande (5%), l'Italie, la Suède, l'Allemagne et l'Espagne (4%). Sur l'ensemble des personnes se considérant LGBT+, la Suisse se place au troisième rang, avec 13% derrière l’Espagne (14%) et le Brésil (15%).

Si la moyenne générale de personnes LGBT+ est de 9% pour l’ensemble des 30 pays, des écarts générationnels importants ont été constatés. Sans surprise, la génération Z est deux fois plus susceptible que les millennials et quatre fois plus que la génération X ou les baby-boomers de s'identifier à une minorité sexuelle. La proportion d'adultes s'identifiant comme LGBT+ connaît des écarts considérables dans un même continent: elle est, par exemple, de 15% au Brésil et de 4% au Pérou.

Seuil bas en Europe de l’Est

La communauté LGBT+ est devenue plus visible au cours des deux dernières années. Un adulte sur deux déclare avoir «un parent, un ami ou un collègue qui est gay ou lesbienne, un sur quatre en a un qui est bisexuel, un sur huit transgenre et un sur huit non binaire ou gender fluid». Dans ce domaine aussi, des disparités existent. La visibilité touche plus l’Espagne, la Thaïlande, les pays anglophones, l’Amérique latine que le Japon, la Corée du Sud, la Turquie et l’Europe de l'Est.

Sentiment de discrimination

Un sentiment d’injustice se fait sentir sur le plan des droits des personnes transgenres: 67% des sondés considèrent que les trans sont victimes de discriminations. Dans ce domaine, le pourcentage est de 85% au Portugal, qui arrive en tête. Avec 45%, la Suisse est le pays où le taux de discrimination des personnes trans est le plus bas.

A l’exception de la Turquie, largement en queue de peloton, une majorité de la population est favorable à la reconnaissance juridique des couples de même sexe. L’étude révèle aussi quelques paradoxes. Si 65% des sondés estiment que les couples de même sexe ont autant de chances que les autres parents d'élever leurs enfants avec succès, «le soutien au mariage et à l'éducation des enfants par des personnes de même sexe est «en léger recul dans plusieurs pays occidentaux».