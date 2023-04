Suisse: La Suisse est le pays qui compte le plus de brasseries par habitant

La Lager blonde de loin la préférée

C’est la «Lager blonde» qui est la plus populaire (70%) en Suisse, devant la bière de cave non filtrée (8,7%) et la «Suisse spéciale blonde» (7,6%). Juste derrière on trouve la bière sans alcool qui a le vent en poupe puisqu’elle représentait 5,7% des ventes totales en 2022, contre 2,3% en 2010. La bière en général gagne en outre en popularité. Sa consommation a crû de 19% en 2022, alors que celle du vin a chuté de 17% et celle des spiritueux de 11%.