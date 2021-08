Covid-19 - La Suisse est l’un des pays qui a le mieux réussi à faire face à la pandémie

Critiqué sur sa gestion, c’est pourtant le canton des Grisons qui est en tête de ce classement. Derrière lui, on retrouve les deux Bâles. Genève et Vaud s’en sont moins bien tirés que la moyenne nationale, la faute a une légère augmentation du chômage et des restrictions plus sévères que dans d’autres cantons. Au bas du podium, on retrouve Saint-Gall, Fribourg et le canton du Jura, qui ont connu le plus de morts entre septembre 2020 et mai 2021.