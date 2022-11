Changement climatique: «La Suisse est prête», affirme Ignazio Cassis à la COP27

«Cette année, il a laissé derrière lui des ravages dévastateurs – que ce soit lors des inondations au Pakistan, ou lors des vagues de chaleur et sécheresse qui ont sévi en Suisse et sur le reste du continent européen. Le message des scientifiques est clair: nous devons plafonner nos émissions globales au plus tard d’ici à 2025», a-t-il relevé devant les autres chefs d’État. Et d’ajouter: «La COP27 ne peut pas être la conférence où nous perdons de vue l’objectif des 1,5 °C. Bien au contraire: elle doit renforcer cet objectif.»