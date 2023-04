Collaboration transfrontalière : La Suisse et la France se sont alliées pour coincer les criminels

Une opération franco-suisse de contrôle d’envergure a été mise en œuvre dans la soirée de mercredi pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Des points de contrôles ont été fixés sur différents axes routiers entre les cantons de Neuchâtel et du Jura et les départements du Doubs et le Territoire de Belfort (F).

Contrevenants pincés

Une soixantaine d’agents de sécurité ont été répartis sur le terrain. Une observation aérienne héliportée et des chiens de détection de produits illicites ont aussi été déployés. Au cours de cette opération, plus de 190 véhicules et près de 300 personnes ont été contrôlés, ce qui a donné lieu à de multiples infractions, rapporte jeudi la police jurassienne dans un communiqué.

La police a répertorié trois conduites en état d’ivresse et une sous l’effet de produits stupéfiants, six signalements de personne, quatre importations en contrebande de viande, ainsi que diverses infractions à la Loi sur la circulation routière. Cette opération a été menée dans le cadre de la Plateforme opérationnelle transfrontalière du Doubs et du Territoire de Belfort.

