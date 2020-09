Coronavirus : La Suisse et l’Autriche satisfaites de leur entraide

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a reçu ce vendredi à Berne le chancelier autrichien Sebastian Kurz en visite officielle. Les deux dirigeants se sont félicités de leur coopération pendant la crise du Covid-19.

Simonetta Sommaruga et Sebastian Kurz ont convenu de poursuivre la collaboration entre la Suisse et l’Autriche face à la pandémie de Covid-19, ont-ils déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à l’occasion de leur rencontre à Berne.

Outre la gestion de la pandémie, les questions climatique et environnementale, la politique européenne et des questions internationales étaient au menu de la visite, a indiqué vendredi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) dans un communiqué.