Formation : La Suisse et le Québec signent un accord inédit

Les deux pays se sont entendus sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. C’est la première fois que la Suisse signe un tel accord avec un territoire extra-européen.

Ce mardi, Rémy Hübschi, directeur suppléant du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), et Sylvie Barcelo, sous-ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, ont signé une Entente sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre la Suisse et le Québec.