Coronavirus : La Suisse et l’Italie échangent sur les stations de ski

Les deux pays se sont entretenus sur la manière de gérer l’ouverture ou non des stations de ski pendant les fêtes de fin d’année.

C’est ce qu’a écrit Simonetta Sommaruga par Tweet dimanche soir. Contacté par Keystone-ATS, son Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) n’en a pas dit plus.

Les pays alpins bataillent depuis plusieurs jours sur la fermeture ou non des stations d’hiver afin d’empêcher une nouvelle propagation du coronavirus par des touristes. L’Allemagne et l’Italie veulent une ouverture après Nouvel An seulement, tandis que l’Autriche et la Suisse excluent de fermer les leurs.