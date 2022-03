Football – La Suisse évite une défaite sans gloire

Florent Hadergjonaj (à g.) et Xherdan Shaqiri ont été contraints de partager l’enjeu.

Le camouflet a été évité par Jordan Lotomba. Pour sa cinquième sélection avec l’équipe de Suisse, le Vaudois a marqué et permis à l’équipe nationale de ne pas subir une deuxième défaite en trois jours, après celle en Angleterre samedi. Score final: un 1-1, qui fait beaucoup plus la fierté du Kosovo que celle de la Suisse. C’est sur un centre à l’arraché de Kevin Mbabu, décalé par Shaqiri, que le latéral de Nice a pu trouver la faille d’une tête bien placée à l’heure de jeu.

Piètre performance

Il y a beaucoup de choses à mettre dans la balance, pour atténuer l’inquiétude et relativiser la piètre performance helvétique: le caractère très amical de cette rencontre disputée à guichets fermés, la surmotivation d’un Kosovo aux intentions très décidées, la rotation pratiquée par Murat Yakin. Entre autres. Mais cela n’excuse pas tout.

En tout cas pas l’incapacité suisse à se créer une occasion concrète de but pendant la première période, excepté peut-être ce tir de Steven Zuber consécutif à une percée d’Eray Cömert et claquée par le portier Arijanet Muric (39e). Citons aussi, pour la forme, la frappe de Mario Gavranovic qui s’est envolée dans le ciel zurichois (22e) et cet essai lointain d’un Shaqiri très emprunté, juste avant la pause.