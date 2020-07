Armement

La Suisse exporte de plus en plus de matériel de guerre

Lors du premier trimestre de cette année, les ventes d’armes suisses ont rapporté 501 millions, soit presque autant que durant toute l’année 2018.

Les véhicules blindés et les munitions sont les plus prisés. Le Danemark a ainsi déboursé plus de 80 millions de francs et la Roumanie plus de 57 millions pour les premiers. L'Allemagne a elle acquis pour près de 26 millions de francs de munitions.