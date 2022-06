Football: La Suisse fait mieux, mais s’incline quand même

Pablo Sarabia a marqué le seul but de la rencontre, jeudi soir à Genève.

L’équipe nationale est en progrès. Jeudi, elle a défendu. Cela ne l’a pas empêché de perdre, mais au moins, elle a donné le sentiment d’avoir un plan défensif adapté à l’adversaire. Contre l’Espagne, elle a peu vu le ballon (surtout en première mi-temps), mais elle le savait. Reste qu’elle a au moins tenté de limiter au maximum les opportunités de la Roja, toujours aussi patiente. Et surtout prête à profiter de la moindre erreur ou approximation.

Côté suisse, elle est venue après treize minutes de jeu. Une relance manquée d’Eray Cömert (titularisé pour l’occasion, en raison de la suspension de Schär et de la blessure d’Elvedi), une récupération rapide de Ferran Torres, pour lancer Marcos Llorente. Le centre du milieu de l’Atlético Madrid était repris Pablo Sarabia. Le projet avait fonctionné.

Manque de maîtrise

Ce fut un peu plus proactif après la pause, surtout par la volonté d’un pressing plus marqué qui a permis de récupérer le ballon plus haut. Mais pas de quoi donner de sueurs froides à Unai Simon, qui fut par exemple très sûr sur un tir de Shaqiri (53e).