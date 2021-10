Vidéo à la demande – La Suisse fait pale figure face aux films américains

Vidéo à la demande : La Suisse fait pâle figure face aux films américains

Des statistiques sur l’offre et la demande de films, dessins animés et documentaires, ont été publiées. Les productions suisses ont de la peine à séduire.

Les États-Unis écrasent toujours la concurrence culturelle audiovisuelle. «Plus de 29’000 films ont été proposés contre paiement en Suisse en 2019 sous forme de vidéo à la demande (VoD) à l’achat, à la location ou via des services d’abonnement et de streaming», note l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans son analyse de l’année 2019 publiée mardi.

Les chiffres sont explicites: les productions américaines représentaient 47% de l’offre totale, mais accaparaient 81% des films achetés, 70% des films loués et 79% des films visionnés en streaming sur des plateformes à abonnement. Même constat si on compare avec les cinémas: 27% de l’offre était américaine, mais 67% des entrées l’étaient pour des films venus des États-Unis.

La Suisse loin du compte

Revers de la médaille, les productions suisses ne rencontrent pas le même succès. «Les films suisses, qui constituaient moins de 5% de l’offre de VoD, ont généré moins de 2% des achats, locations et visionnements via des canaux numériques», relève l’OFS.

Les Suisses sont par contre très friands de dessins animés. «Alors qu’ils ne représentaient que 4 à 5% de l’offre de VoD en 2019, les films d’animation ont généré 16% des achats de films, 12% des locations de films et 8% des visionnements via des services d’abonnement et de streaming», calucle l’institut statistique sis à Neuchâtel.