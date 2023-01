Politique sociale: La Suisse fait partie des 25 meilleurs pays pour fonder une famille

La Suisse fait partie des 25 pays les plus favorables aux familles, selon le classement. Big 7 Travel

Est-ce que la Suisse est un pays attractif pour les familles? La réponse est oui si l’on en croit un classement international du site mondial de voyages Big 7 Travel établi avec le site comparatif Enjoy Travel. La Suisse fait en effet partie du top 25 de ce ranking. Mais elle ne figure qu’au 23e rang, juste devant la Slovaquie et l’Australie, et juste derrière l’Autriche ou le Japon.

En effet, les analystes se sont basés sur plusieurs critères pour déterminer quel Etat propose les meilleures politiques familiales et sociales et la meilleure qualité de vie pour une famille. Ainsi l’indice global de sécurité, la santé et les soins, le salaire médian selon l’OCDE, l’indice des loyers et l’indice d’éducation de l’ONU ont d’abord été pris en compte. Tous comptaient pour 20 points au maximum dans la note finale. Puis les pays ont reçu encore 25 points au maximum pour le congé maternité et 25 autres pour le congé paternité.

Pénalisée par les loyers et le congé maternité

La Suisse a donc reçu de nombreux points pour sa sécurité, son offre en soins et ses salaires médians qui font partie des plus élevés de l’OCDE. Mais vivre en Suisse n’est pas bon marché, relève le classement. C’est même l’un des endroits les plus chers du monde en termes de loyers, souligne-t-il. Notre pays est aussi pénalisé par son congé maternité peu généreux de 14 semaines. Ce qui fait dire à Big 7 Travel que la Suisse est plus adaptée aux familles avec des enfants plus âgés.

Le classement est emmené par la Norvège. Outre sa sécurité, la qualité de son éducation et de ses soins de santé, le pays se démarque par son congé maternité généreux et surtout son congé paternité. Les pères y ont droit à hauteur de 54 jours ouvrables (soit 11 semaines) et 80% d’entre eux en profitent. Ce qui fait dire au site que la Norvège est l’un des meilleurs endroits au monde pour élever un enfant quand on est jeune parent.

Suivent ensuite Singapour, le Danemark, l’Islande et la Finlande en 5e position. On trouve aussi des pays plus surprenants dans ce top 25, comme la Bulgarie, la Lituanie ou la Corée du Sud, tous mieux placés que la Suisse. En revanche, étonnamment la France n’y figure pas, ni les USA. Et pour cause, explique le site. De nombreux pays leaders dans le monde, à l’image des USA, ont échoué en raison de leur manque de congés maternité et paternité payés.