Sur le papier, ce duel avait le poids d’une finale. D’un côté l’équipe de Niklas Edin, titrée en 2018 et 2019 – l’édition 2020 avait été annulée à cause de la pandémie – et qui avait remporté 26 de ses 28 derniers matches disputés lors de Mondiaux. De l’autre, la formation de Peter de Cruz, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 et qui rafle presque toujours une breloque lorsqu’elle dispute des championnats du monde, comme en 2014, 2017 et 2019.